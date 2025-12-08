Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rusza głosowanie w świnoujskim budżecie obywatelskim

Region Joanna Maraszek

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Ruszyło głosowanie na świnoujski Budżet Obywatelski 2026. W tej edycji na pomysły mieszkańców miasto zabezpieczyło ponad 2 300 tys. zł.
To 12. edycja budżetu w mieście. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu przyznaje, że propozycji wyspiarzy nie brakuje.

- Do głosowania dopuszczono 43 projekty. Obejmują bardzo szeroką gamę działań. Od inwestycji w infrastrukturę, przez edukację, aż po działania na rzecz ochrony środowiska. Głosować można na dwa projekty - jeden ogólnomiejski, a drugi lokalny - podkreśla Basałygo.

Głosowanie trwa do 22 grudnia.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
- Do głosowania dopuszczono 43 projekty. Obejmują bardzo szeroką gamę działań. Od inwestycji w infrastrukturę, przez edukację, aż po działania na rzecz ochrony środowiska. Głosować można na dwa projekty - jeden ogólnomiejski, a drugi lokalny - podkreśla Basałygo.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od dzisiaj oglądane 14669 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4589 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 4084 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3727 razy)
  5. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3374 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Czeka nas zalew piosenek generowanych przez AI" [WIDEO]

Najnowsze podcasty