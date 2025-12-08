Rusza głosowanie w świnoujskim budżecie obywatelskim

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ruszyło głosowanie na świnoujski Budżet Obywatelski 2026. W tej edycji na pomysły mieszkańców miasto zabezpieczyło ponad 2 300 tys. zł.

To 12. edycja budżetu w mieście. Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu przyznaje, że propozycji wyspiarzy nie brakuje.



- Do głosowania dopuszczono 43 projekty. Obejmują bardzo szeroką gamę działań. Od inwestycji w infrastrukturę, przez edukację, aż po działania na rzecz ochrony środowiska. Głosować można na dwa projekty - jeden ogólnomiejski, a drugi lokalny - podkreśla Basałygo.



Głosowanie trwa do 22 grudnia.



Autorka edycji: Joanna Chajdas