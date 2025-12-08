Rusza pilotażowy program termomodernizacji PGR w regionie

Fot. pixabay.com / rozsarita (CC0 domena publiczna)

Rusza unikatowy w skali kraju, opracowany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie program termomodernizacji budynków po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Pilotażowy projekt wszedł w fazę realizacji w pięciu gminach w Zachodniopomorskiem. Trwa nabór kolejnych wniosków, mówi Sebastian Kaczmarek, kierownik zespołu do spraw obsługi wniosków.



- Nie robimy tutaj zwykłej termomodernizacji, jak to się popularnie opisuje, czyli obrzucenie styropianem budynku czy wymiana drzwi. Idziemy tutaj na maksa, czyli dajemy mieszkańcom możliwość zrobienia instalacji opartej o pompy ciepła. Pozwoli to im nie martwić się o to, żeby kupić węgiel, pelet, przywieźć go i wrzucić do kotła - tłumaczy Kaczmarek.



Gmina Stepnica w ramach pilotażu modernizuje budynek mieszkalny dla czterech rodzin w Czarnocinie, za 900 tysięcy złotych.



- Przede wszystkim to likwidacja kopciuchów - mówi Marcin Herman z Urzędu Gminy w Stepnicy. - Zakres prac obejmuje wymianę drzwi, okien, docieplenie stropów i ścian, instalację fotowoltaiczną oraz wymianę źródeł ciepła.



Docelowo w ramach projektu zmodernizowanych ma zostać tysiąc budynków - w sumie to 15 tysięcy mieszkań na łączną kwotę miliarda złotych.



Autorka edycji: Joanna Chajdas