Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Rusza pilotażowy program termomodernizacji PGR w regionie

Region Małgorzata Gwiazda-Elmerych

Fot. pixabay.com / rozsarita (CC0 domena publiczna)
Fot. pixabay.com / rozsarita (CC0 domena publiczna)
Rusza unikatowy w skali kraju, opracowany w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie program termomodernizacji budynków po byłych Państwowych Gospodarstwach Rolnych.
Pilotażowy projekt wszedł w fazę realizacji w pięciu gminach w Zachodniopomorskiem. Trwa nabór kolejnych wniosków, mówi Sebastian Kaczmarek, kierownik zespołu do spraw obsługi wniosków.

- Nie robimy tutaj zwykłej termomodernizacji, jak to się popularnie opisuje, czyli obrzucenie styropianem budynku czy wymiana drzwi. Idziemy tutaj na maksa, czyli dajemy mieszkańcom możliwość zrobienia instalacji opartej o pompy ciepła. Pozwoli to im nie martwić się o to, żeby kupić węgiel, pelet, przywieźć go i wrzucić do kotła - tłumaczy Kaczmarek.

Gmina Stepnica w ramach pilotażu modernizuje budynek mieszkalny dla czterech rodzin w Czarnocinie, za 900 tysięcy złotych.

- Przede wszystkim to likwidacja kopciuchów - mówi Marcin Herman z Urzędu Gminy w Stepnicy. - Zakres prac obejmuje wymianę drzwi, okien, docieplenie stropów i ścian, instalację fotowoltaiczną oraz wymianę źródeł ciepła.

Docelowo w ramach projektu zmodernizowanych ma zostać tysiąc budynków - w sumie to 15 tysięcy mieszkań na łączną kwotę miliarda złotych.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Pilotażowy projekt wszedł w fazę realizacji w pięciu gminach w Zachodniopomorskiem. Trwa nabór kolejnych wniosków, mówi Sebastian Kaczmarek, kierownik zespołu do spraw obsługi wniosków.
- Przede wszystkim to likwidacja kopciuchów - mówi Marcin Herman z Urzędu Gminy w Stepnicy.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od dzisiaj oglądane 14442 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4588 razy)
  3. Lasy Miejskie rozdają karmniki dla ptaków
    (od 02 grudnia oglądane 4084 razy)
  4. Lodowisko w Fabryce Wody już otwarte. Znamy ceny
    (od 02 grudnia oglądane 3727 razy)
  5. Wraca koncepcja budowy nowego dworca [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od 02 grudnia oglądane 3372 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz
Raniutto charytatywnie dla Mariki. Zagrali w Filharmonii w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku Książąt Pomorskich [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Czeka nas zalew piosenek generowanych przez AI" [WIDEO]

Najnowsze podcasty