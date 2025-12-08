Każdego dnia działają na rzecz potrzebujących, dziś zostali wyróżnieni

Fot. pixabay.com / stevepb (CC0 domena publiczna)

Cały rok działają na rzecz najbardziej potrzebujących. W poniedziałek zostali wyróżnieni i otrzymali wsparcie do dalszej pomocy.

Podczas Gali Obywatelskiej w Fabryce Wody wręczono nagrody w konkursie "KTO NGO" dla organizacji pozarządowych - mówi Piotr Spunda z Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta.



- Działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, są to działania sportowe, a także na rzecz seniorów. Komisja miała dość trudne zadanie, żeby wybrać te najlepsze, bo to spektrum jest tak szerokie - podkreśla Spunda.



Jednym z laureatów zostało Stowarzyszenie Synergia, które działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami, prowadzi liczne szkolenia i konsultacje - mówi Kamila Michałko ze stowarzyszenia.



- Zapraszamy do kontaktu, nigdy nie pozostawiamy bez pomocy, nawet jeżeli nasze moce przerobowe są w danym momencie ograniczone. Dajemy też wsparcie informacyjne, gdzie taką pomoc można znaleźć, bo w Szczecinie jest naprawdę sporo ośrodków - dodaje Michałko.



Przyznano łącznie 3 nagrody oraz 2 wyróżnienia, a organizacje pozarządowe otrzymały nagrody finansowe.



Autorka edycji: Joanna Chajdas