Architekci z różnych krajów Europy chcą projektować nową siedzibę Teatru Współczesnego

Region

Nowa siedziba teatru ma powstać na szczecińskiej Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym i stać się nową wizytówką miasta. Fot. UM Szczecin
129 biur zainteresowanych jest zaprojektowaniem nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie.
1/3 to firmy zagraniczne. Nad koncepcją nowego obiektu pracować chcą architekci z Francji, Szwajcarii, Hiszpanii czy Anglii. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na marzec przyszłego roku.

Nowy gmach powstanie na Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym, w bliskim sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego.

