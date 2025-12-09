Architekci z różnych krajów Europy chcą projektować nową siedzibę Teatru Współczesnego

129 biur zainteresowanych jest zaprojektowaniem nowej siedziby Teatru Współczesnego w Szczecinie.
1/3 to firmy zagraniczne. Nad koncepcją nowego obiektu pracować chcą architekci z Francji, Szwajcarii, Hiszpanii czy Anglii. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na marzec przyszłego roku.
Nowy gmach powstanie na Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym, w bliskim sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Nowy gmach powstanie na Łasztowni przy Nabrzeżu Celnym, w bliskim sąsiedztwie planowanego Mostu Kłodnego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski