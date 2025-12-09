Mikołajkowa Akcja Zbiórki Krwi w Szczecinie

"Sprezentuj życie" - pod takim hasłem odbędzie się we wtorek Mikołajkowa Akcja Zbiórki Krwi.
To inicjatywa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Aby oddać krew wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Warto wcześniej zjeść lekki posiłek. Obecnie w zachodniopomorskich bankach krwi najbardziej brakuje grup 0RH+, 0Rh- oraz BRh-.
Akcja potrwa od 9 do 13 przy ul. Mickiewicza 64, w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
