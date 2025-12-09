Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Mikołajkowa Akcja Zbiórki Krwi w Szczecinie

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
"Sprezentuj życie" - pod takim hasłem odbędzie się we wtorek Mikołajkowa Akcja Zbiórki Krwi.
To inicjatywa studentów Uniwersytetu Szczecińskiego. Aby oddać krew wystarczy zabrać ze sobą dokument tożsamości. Warto wcześniej zjeść lekki posiłek. Obecnie w zachodniopomorskich bankach krwi najbardziej brakuje grup 0RH+, 0Rh- oraz BRh-.

Akcja potrwa od 9 do 13 przy ul. Mickiewicza 64, w budynku Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

