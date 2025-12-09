Prawie dwa miliony zł na turystykę i rekreację

Rzeka Cieszynka, jezioro Trzebin i Jeziorze Miejskie - w tych miejscach władze Człopy zaplanowały stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej.
Gmina na ten cel otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego prawie 2 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Przy wodzie pojawią m.in. pomosty i przystanie kajakowe, wiaty rekreacyjne i przystankowe, miejsca postojowe do załadunku i rozładunku kajaków, a także pochylnie do ich wodowania. Dodatkowo zostaną wyznaczone ścieżki piesze oraz powstaną nowe place zabaw.
Koszt inwestycji, która powstanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, Gmina Człopa oszacowała na ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
