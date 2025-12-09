Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Prawie dwa miliony zł na turystykę i rekreację

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Rzeka Cieszynka, jezioro Trzebin i Jeziorze Miejskie - w tych miejscach władze Człopy zaplanowały stworzenie ogólnodostępnej przestrzeni turystyczno-rekreacyjnej.
Gmina na ten cel otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego prawie 2 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Przy wodzie pojawią m.in. pomosty i przystanie kajakowe, wiaty rekreacyjne i przystankowe, miejsca postojowe do załadunku i rozładunku kajaków, a także pochyl­nie do ich wodowania. Dodatkowo zostaną wyznaczone ścieżki piesze oraz powstaną nowe place zabaw.

Koszt inwestycji, która powstanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, Gmina Człopa oszacowała na ponad 2 miliony 300 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

