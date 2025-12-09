Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nad miastem lecą rakiety na Lwów, ale "trzeba normalnie żyć"

Region Piotr Kołodziejski

Ks. Marcin Sęk, chrystusowiec, przez pięć lat do 2019 roku był duszpasterzem akademickim w Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa w Szczecinie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin/Archiwum]
Trzeba normalnie żyć i planować, bo dojdziemy do absurdu, że w zasadzie nic nie możemy zrobić, bo spadnie bomba - mówi ks. Marcin Sęk. Chrystusowiec, który pięć lat był duszpasterzem akademickim Szczecina wyjechał w 2019 roku, aby posługiwać w Kamieńcu Podolskim na południu Ukrainy, blisko granicy Mołdawii i Rumunii.
Choć w samym mieście nie było ataków, to syreny wyją codziennie, a nad miastem widać rakiety lecące na Lwów znad Morza Czarnego.

Jest jedna msza w języku polskim, ale cała posługa w parafii odbywa się w języku ukraińskim. - Ale podczas mszy w języku polskim, kazanie mówimy już po ukraińsku. Możemy mówić po polsku, ale jeżeli ogłoszenia powiemy po polsku, to ludzie przyjdą się pytać, o której jest msza święta, więc znajomość języka polskiego nie jest żywą znajomością, ludzie nie mówią między sobą w języku polskim - mówi ks. Marcin Sęk i dodaje, że bardzo ceni sobie pomoc, która przyszła od Polaków na początku wojny.

- Zanim człowiek zdążył pomyśleć, to nagle się okazało, że o finanse w ogóle nie ma się co martwić, że ta pomoc już przyszła. Myśmy tam mieli przez pewien czas 70 osób, które u nas mieszkały, przesiedleńców z innych części Ukrainy i oni żyli tam prawie rok. I to wszystko dzięki tym ludziom, którzy tutaj z Polski pomogli. To było niesamowite i cudowne - wspomina ks. Sęk.

W Kamieńcu Podolskim mieszka 100 tysięcy osób i jest 200 mogił tych, którzy zginęli w wojnie.

Cała rozmowa z ks. Marcinem Sękiem, który kilka dni gościł w Szczecinie, w niedzielę po godzinie 7 w audycji "Religia na fali".

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Piotra Kołodziejskiego [Radio Szczecin]

Najnowsze podcasty