Policja apeluje, diagności przestrzegają

Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
200 złotych mandatu i 2 punkty karne. Tyle może kosztować kierowców jazda na światłach dziennych w trudnych warunkach drogowych. Policjanci apelują, aby zwracać na to uwagę.
- W przeciwnym wypadku będziemy narażać zarówno siebie, jak i innych na poważne niebezpieczeństwo - informuje Piotr Jaworski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Mówiąc bardzo prosto, jeżeli w ciągu dnia zaczyna padać deszcz, obowiązkowo powinniśmy włączyć światła mijania. Bez względu na to, czy posiadamy ten automatyczny system przełączania świateł, kontrolujmy, ufajmy, ale z ograniczeniem.

- Nie warto wyposażać swoich aut w urządzenia bez homologacji - przestrzega zmotoryzowanych szczeciński diagnosta. - Jest chińszczyzna lepsza i gorsza, to ta chińszczyzna, którą stosują kierowcy jest często tandetna, bo jest tania, szybko się przepala, jest słabej jakości.

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, warto wybrać się do stacji kontroli pojazdów lub do serwisu.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
