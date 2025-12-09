Policja apeluje, diagności przestrzegają

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

200 złotych mandatu i 2 punkty karne. Tyle może kosztować kierowców jazda na światłach dziennych w trudnych warunkach drogowych. Policjanci apelują, aby zwracać na to uwagę.

- W przeciwnym wypadku będziemy narażać zarówno siebie, jak i innych na poważne niebezpieczeństwo - informuje Piotr Jaworski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. - Mówiąc bardzo prosto, jeżeli w ciągu dnia zaczyna padać deszcz, obowiązkowo powinniśmy włączyć światła mijania. Bez względu na to, czy posiadamy ten automatyczny system przełączania świateł, kontrolujmy, ufajmy, ale z ograniczeniem.



- Nie warto wyposażać swoich aut w urządzenia bez homologacji - przestrzega zmotoryzowanych szczeciński diagnosta. - Jest chińszczyzna lepsza i gorsza, to ta chińszczyzna, którą stosują kierowcy jest często tandetna, bo jest tania, szybko się przepala, jest słabej jakości.



W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości, warto wybrać się do stacji kontroli pojazdów lub do serwisu.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski