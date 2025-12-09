Postanowił "zademonstrować" swoje umiejętności. Słono zapłaci [WIDEO]

"Drift" na ulicach Goleniowa zakończony wysokim mandatem. Taka kara spotkała 28-letniego kierowcę BMW.

Postanowił on "zademonstrować" swoje umiejętności na jednym z rond w mieście. Szybko zareagowali policjanci.



Mężczyzna otrzymał mandat na łączną kwotę 3300 złotych i 20 punktów karnych.

Dodatkowo stracił dowód rejestracyjny. Fragment „popisów” zarejestrował miejski monitoring.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski