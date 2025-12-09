Świąteczny kiermasz rękodzieła w ZUW [WIDEO, ZDJĘCIA]

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie otworzył się na kiermasz rękodzieła.

Do wyboru były między innymi ręcznie zrobione stroiki, kartki, świeczki i ozdoby choinkowe. Wszystko wyszło z rąk uczestników terapii zajęciowych lokalnych DPS-ów. Klienci kiermaszu nie ukrywali, że chciceli kupić coś wyjątkowego.- Kupiłam dwa domki, takie na tea lighty, świecąca choinka i domek. Wszystko mi się podoba, z uwagą obejrzałam co jest możliwe do wyboru. - Ja bym kupił tę choinkę z bombkami. - Najchętniej bym kupił wszystko, te przedmioty są ręcznie robione. - Noszę się z zamiarem kupienia i kupiłem już dwa talerze tego typu, a choineczka, naprawdę, coraz bliżej jestem zakupu. - Choinkę. Wpadły mi w oko te pluszowe ręcznie robione maskotki. - Stroiki, bo co tutaj jeszcze kupować - mówią odwiedzający.Kiermasz zakończył się o godzinie 14:00.