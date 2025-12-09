Pełen metafor i symboliki mural z okazji Tygodnia Praw Dziecka [WIDEO, ZDJĘCIA]

Z okazji Tygodnia Praw Dziecka w Szczecinie powstał mural symbolizujący miłość, zabawę, wolność i prawo do nauki. Pojawił się na ścianie budynku stojącego przy skrzyżowaniu ulic Kaszubskiej i Czarnieckiego.

Edycja tekstu: Michał Król

Ukazuje trójkę dzieci, jest pełen metafor i symboliki - opowiada jego autor Maciej "Kreda" Jurkiewicz.- Punktem wyjściowym przy tym projekcie był kalejdoskop, czyli po prostu zmienia się świat dziecka z każdym dniem, z każdym rokiem. Ująłem na tym muralu 10 symboli związanych właśnie z prawami dziecka. Oparte to wszystko było na prawach, które stworzył Jan Korczak - mówi Jurkiewicz.Mural został odsłonięty także przy okazji przypadających ba środę obchodów Międzynarodowego Dnia Człowieka - przypomina Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.- Każde dziecko, niezależnie od wieku, od pochodzenia, również od temperamentu, ma prawo do miłości, szacunku, bezpieczeństwa. Chcemy, żeby ten mural przypominał właśnie te elementy - mówi Rudawski.Nowy mural ma prawie 300 metrów kwadratowych.