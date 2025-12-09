Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Trudna sytuacja Szczecińskiego Centrum Zdrowia

Region Adam Wosik

Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic
Fot. pixabay.com / DarkoStojanovic
Ponad 1,8 mln zł wynoszą obecnie zobowiązania krótkoterminowe Szczecińskiego Centrum Zdrowia.
Informację taką przekazała w trakcie posiedzenia Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta główna księgowa tej jednostki Jolanta Jańczuk.

- Z tytułu dostaw i usług 971 tysięcy złotych, rozrachunki publiczno-prawne 113 000, składki ZUS 318 487,96 zł i z tytułu wynagrodzeń 400 387,73 - wyliczała Jańczuk.

Obecne zobowiązania szczecińskiej placówki to wynik braku realizacji "planu naprawczego" - uważa Ewa Jasińska, przewodnicząca komisji, radna Koalicji Obywatelskiej.

- Państwo się zobowiązali do osiągania pewnych wyników, nie my. Skoro nie są osiągane i ta strata jest 300 procent większa niż zaplanowana i zaakceptowana, to znaczy, że tak naprawdę ten program nie jest realizowany - mówiła Jasińska.

Pełna ocena działalności Szczecińskiego Centrum Zdrowia będzie możliwa dopiero pod koniec 2026 roku - uważa profesor Beata Karakiewicz, dyrektor tej placówki.

- W tej chwili już po uporządkowaniu Wrzosowego Wzgórza i zamknięciu nierentownych jednostek na Chopina, na Staromłyńskiej, możemy powiedzieć, że idziemy w bardzo dobrym kierunku. Tak naprawdę to rok 2026 powinien być domknięciem całości. W tym roku już jest dobry kierunek i dobry trend - mówiła Karakiewicz.

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Szczecińskiego Centrum Zdrowia będzie jednym z tematów najbliższej sesji Rady Miasta, która odbędzie się we wtorek 16 grudnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Informację taką przekazała w trakcie posiedzenia Komisji ds. Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miasta główna księgowa tej jednostki Jolanta Jańczuk.
Obecne zobowiązania szczecińskiej placówki to wynik braku realizacji "planu naprawczego" - uważa Ewa Jasińska, przewodnicząca komisji, radna Koalicji Obywatelskiej.
Pełna ocena działalności Szczecińskiego Centrum Zdrowia będzie możliwa dopiero pod koniec 2026 roku - uważa profesor Beata Karakiewicz, dyrektor tej placówki.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od wczoraj oglądane 25838 razy)
  2. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4685 razy)
  3. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3096 razy)
  4. Szczecińskie centrum przesiadkowe bez obciążania budżetu miasta [WIZUALIZACJE]
    (od 03 grudnia oglądane 2964 razy)
  5. TBS chce wybudować nowe osiedle w Szczecinie
    (od 06 grudnia oglądane 2489 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Rafał Zahorski
Świąteczny kiermasz rękodzieła w ZUW [WIDEO, ZDJĘCIA]
Postanowił "zademonstrować" swoje umiejętności. Słono zapłaci [WIDEO]
Policjanci apelują: to nie czas na światła dzienne [WIDEO, ZDJĘCIA]
Czego życzą sobie mieszkańcy "Domu Smutku"? Zdrowia i spotkania z rodziną [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bartosz Arłukowicz

Najnowsze podcasty