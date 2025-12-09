Kołobrzeskie bulwary z opóźnieniem? "Czekamy na decyzję"

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Wojewoda zachodniopomorski rozpoczął postępowanie nadzorcze dotyczące zgody wydanej na przebudowę brzegów Parsęty w Kołobrzegu. W efekcie nowe bulwary, które miały być gotowe za rok, mogą powstać ze sporym opóźnieniem.

Chodzi o odcinek pomiędzy mostami na ulicy Kamiennej i Łopuskiego. Paulina Heigel, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego potwierdza, że toczy się postępowanie dotyczące unieważnienia wydanego pozwolenia na budowę.



- Zostało wszczęte zgodnie z sugestią zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Sprawdzane jest teraz czy ta decyzja starosty kołobrzeskiego została wydana zgodnie z prawem - mówi Heigel.



Pozwolenie może zostać cofnięte, gdyż zostało wydane dla całego odcinka, choć jego niewielki fragment należy do Skarbu Państwa i powinien zająć się nim właśnie wojewoda. Michał Kujaczyński, rzecznik kołobrzeskiego magistratu mówi, że urząd czeka na ostateczną decyzję.



- Ono nam tak naprawdę odpowie, czy pozwolenie wydane przez starostę jest właściwe, czy też zostało wydane z jakąś wadą - tłumaczy Kujaczyński.



Finał postępowania powinien nastąpić w ciągu dwóch miesięcy. Konieczność wystąpienia o nowe pozwolenie na budowę może opóźnić inwestycję nawet o kilka miesięcy.



