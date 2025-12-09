Schody magistratu zamieniły się w miejską siłownię [ZDJĘCIA]

W szczecińskim Urzędzie Miasta odbył się finał akcji "#StopOtyłości - Szczecin na Schodach". Organizatorzy akcji od września przeprowadzali treningi na znanych schodach w mieście.

Finał akcji rozpoczął się wspólnym treningiem uczniów i urzędników, którzy razem zdobywali stopnie magistratu.





- Chodzimy po schodach. - Sport powinien uprowadzić każdy. - Jest to lepsze dla naszego zdrowia - mówili uczestnicy.

Były Wały Chrobrego, była Wieża Quistorpa, teraz zmierzyli się z Urzędem Miasta. Wszystko po to, by promować zdrowy tryb życia.W międzyczasie każdy mógł zatrzymać się przy stoiskach ekspertów ze szpitala przy ulicy Unii Lubelskiej i złapać porcję fachowej, zdrowotnej wiedzy - mówiła Paulina Kijo, psychodietetyk.- Co mogą zrobić, żeby tą siłę mięśniową wypracować lepszą? Może zmienić nawyki żywieniowe - mówiła Kijo.W trakcie wydarzenie organizatorzy namawiali do tego, by zamienić windę na schody - mówiła Beata Bugajska, dyrektorka Wydziału Spraw Społecznych szczecińskiego magistratu. - Ścięgna Achillesa można spokojnie rozszerzać, chodząc każdego dnia po schodach.Choć niektórzy urzędnicy wybierali przycisk zamiast wysiłku.Trening zamykający akcję "#StopOtyłości - Szczecin na Schodach" - odbędzie się o godzinie 17 na Wałach Chrobrego.