Kołobrzeska szkoła muzyczna otrzyma nowy dom

Region Przemysław Polanin

Budynek przy ulicy Artyleryjskiej 1 w Kołobrzegu. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kołobrzegu będzie miała nowy „dom”. To efekt porozumienia resortu kultury i obrony.
Agencja Mienia Wojskowego oficjalnie przekazała szkole muzycznej budynek przy ulicy Artyleryjskiej 1 po dawnym internacie garnizonowym.

Dyrektor szkoły Krzysztof Sokolnicki nie ukrywa, że o pozyskanie nowej siedziby starał się latami.

- Szkoła działa od 1991 i właściwie od początku były starania o to, żeby pozyskać jednak jakąś lokalizację docelową - mówi Sokolnicki.

Pozyskany budynek musi przejść jeszcze gruntowny remont. Planowana przeprowadzka szkoły z ciasnych pomieszczeń przy ul. Frankowskiego planowana jest za dwa lata.

Nowa siedziba pozwoli nie tylko na kształcenie na nowych kierunkach, ale także przyjęcie większej liczby dzieci. Obecnie warunki pozwalają na przyjęcie 130 uczniów. Docelowo w nowym budynku miałaby funkcjonować także szkoła muzyczna II stopnia.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

Najnowsze podcasty