Fundacja walczy o wsparcie dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Fot. pixabay.com / MARTINOPHUC (CC0 domena publiczna)

Opiekunowie osób z niepełnosprawnościami powinni zostać objęci szczególnym wsparciem - uważa prezes Fundacji "Idę Dalej" Sylwia Mecha. Jak mówi, to grupa społeczna, która nie często pozwolić sobie może na normalny wypoczynek.





Sywia Mecha dodaje, że takich sytuacji w praktyce jest wiele. W jej ocenie to, co proponują obecnie - dla tej grupy społecznej - programy rządowe, jest jedynie kroplą w morzu potrzeb.



- Opieka nad osobą z niepełnosprawnościami to jest opieka 24 godziny na dobę. My jesteśmy praktycznie cały czas w pracy, bez możliwości wzięcia urlopu. Nie możemy chorować i praca jest naprawdę ciężka - tłumaczy Mecha.



Chcąc nadal wspierać opiekunów osób z niepełnosprawnościami Fundacja "Idę dalej" uruchomiła zbiórkę na portalu - Jedna pani, która się opiekuje 48 lat swoim niepełnosprawnym synem powiedziała, że pierwszy raz od 48 lat mogła się wyspać. Dla innych ludzi jest to nie do pomyślenia, że ludzie marzą o takich rzeczach, żeby się po prostu wyspać - podkreśla Mecha.