Święty Mikołaj na zamówienie? Tak, i to nie jeden...

Fot. pixabay.com / JillWellington (CC0 domena publiczna)

Firmy eventowe prześcigają się w pomysłach na świąteczny czas. Jedną z proponowanych usług jest możliwość wynajęcia Świętego Mikołaja.

Jak się okazuje są oni obecnie wręcz rozchwytywani - mówi gwiazdor z Centrum Aktywności "Ośmiorniczka".



- W tym roku mamy bardzo dużo odwiedzin w różnych domach w całym Szczecinie. Jeździmy i odwiedzamy naszych najmłodszych - podkreśla gwiazdor.



Szykują się zimowe żniwa, jak dodaje Święty Mikołaj z firmy mikolajnaswieta.pl. - Można zarobić przez jeden dzień od 1000 do 1500 zł. - W ciągu Wigilii trzeba zrobić takich wizyt około 8, trwają po 15-20 minut i są porozrzucane po całym Szczecinie - tłumaczy.



Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują bezpośrednio na firmowych wigiliach lub prywatnych imprezach. Najlepsi mogą też liczyć na - nieprzewidziane w cenniku - napiwki.



Autorka edycji: Joanna Chajdas