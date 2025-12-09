Święty Mikołaj na zamówienie? Tak, i to nie jeden...

Firmy eventowe prześcigają się w pomysłach na świąteczny czas. Jedną z proponowanych usług jest możliwość wynajęcia Świętego Mikołaja.
Jak się okazuje są oni obecnie wręcz rozchwytywani - mówi gwiazdor z Centrum Aktywności "Ośmiorniczka".
- W tym roku mamy bardzo dużo odwiedzin w różnych domach w całym Szczecinie. Jeździmy i odwiedzamy naszych najmłodszych - podkreśla gwiazdor.
Szykują się zimowe żniwa, jak dodaje Święty Mikołaj z firmy mikolajnaswieta.pl. - Można zarobić przez jeden dzień od 1000 do 1500 zł. - W ciągu Wigilii trzeba zrobić takich wizyt około 8, trwają po 15-20 minut i są porozrzucane po całym Szczecinie - tłumaczy.
Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują bezpośrednio na firmowych wigiliach lub prywatnych imprezach. Najlepsi mogą też liczyć na - nieprzewidziane w cenniku - napiwki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
- W tym roku mamy bardzo dużo odwiedzin w różnych domach w całym Szczecinie. Jeździmy i odwiedzamy naszych najmłodszych - podkreśla gwiazdor.
Szykują się zimowe żniwa, jak dodaje Święty Mikołaj z firmy mikolajnaswieta.pl. - Można zarobić przez jeden dzień od 1000 do 1500 zł. - W ciągu Wigilii trzeba zrobić takich wizyt około 8, trwają po 15-20 minut i są porozrzucane po całym Szczecinie - tłumaczy.
Stawki dla Mikołajów są wyższe, gdy pracują bezpośrednio na firmowych wigiliach lub prywatnych imprezach. Najlepsi mogą też liczyć na - nieprzewidziane w cenniku - napiwki.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
Jak się okazuje są oni obecnie wręcz rozchwytywani - mówi gwiazdor z Centrum Aktywności "Ośmiorniczka".