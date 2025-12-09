Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Gmina Gryfino z dofinansowaniem na dwie inwestycje

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Gmina Gryfino otrzyma dofinansowanie na poprawę małej retencji wodnej. Pieniądze będą przeznaczone na dwie inwestycje.
Pierwsza to stworzenie ogrodu deszczowego i wykonanie zbiornika retencyjnego w samym Gryfinie. Tam powstać mają też nowe nasadzenia zieleni, budki lęgowe dla ptaków i łąki kwietne.

Druga inwestycja to nowy zbiornik retencyjny w Gardnie, który zastąpi nieużywany już zbiornik przeciwpożarowy.

W ramach dofinansowania, gmina otrzyma prawie 6 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego. Koniec prac przewidziano na grudzień 2027 roku.

Autorka edycji: Joanna Chajdas

serwis z godziny 18:00
Najnowsze podcasty