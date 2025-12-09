Psie warsztaty w zamian za karmę

Taniec z psem, konsultacje dietetyczne i warsztaty z podstaw psiego fitnessu. W niedzielę w Centrum Rehabilitacji Weterynaryjnej "Stawiam na Łapy" odbędą się charytatywne zajęcia dla opiekunów psów.
To okazja, aby porozmawiać ze specjalistami i zobaczyć, jak wspierać swojego psa w domu i na spacerze.
Udział jest bezpłatny - warunkiem uczestnictwa jest przekazanie co najmniej jednej puszki wysokomięsnej karmy. Zebrane dary trafią do podopiecznych Stowarzyszenia Chartoterapia i Fundacji Doroty i Koty. Wydarzenie potrwa w niedzielę od 10 do 15 przy ul. Cedyńskiej w Szczecinie.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
