Psie warsztaty w zamian za karmę

Zdjęcie ilustracyjne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Taniec z psem, konsultacje dietetyczne i warsztaty z podstaw psiego fitnessu. W niedzielę w Centrum Rehabilitacji Weterynaryjnej "Stawiam na Łapy" odbędą się charytatywne zajęcia dla opiekunów psów.