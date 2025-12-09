Seryjny złodziej zatrzymany. Kradł emblematy samochodowe

Ukradł kilkadziesiąt emblematów samochodowych - został aresztowany. Policjanci ze Świnoujścia zatrzymali mężczyznę podejrzanego o serię kradzieży.

38-latek kradł elementy z samochodów różnych marek. Okazało się, że mężczyzna zniszczył też pokój hotelowy, w którym się zatrzymał.



W trakcie przesłuchania 38-latek przyznał się do winy. Na wniosek prokuratury został tymczasowo aresztowany.



Autorka edycji: Joanna Chajdas