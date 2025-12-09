Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Są pierwsze kandydatury do Rady Seniorów w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Fot. pixabay.com / beejees (CC0 domena publiczna)
W Świnoujściu trwają przygotowania do pierwszych w historii miasta wyborów Rady Seniorów. Do głosowania jeszcze wiele czasu, ale pierwsze kandydatury już wpłynęły.
Senioralna rada w Świnoujściu ma liczyć 12 członków. Wybory do niej odbędą się we wrześniu przyszłego roku - informuje Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu.

- Wiem, że seniorzy są aktywni w Świnoujściu i są już pierwsze kandydatury. Zgłaszamy je w zamkniętej kopercie. Trzeba ją złożyć na stanowisku obsługi interesantów tutejszego Urzędu Miasta - dodaje Basałygo.

Dodaje, że głos seniorów ma dla samorządu znaczenie. - Wsłuchujemy się w głosy seniorów, ale chcemy, żeby konsultowali z nami wszelkiego rodzaju inwestycje. Czy powinniśmy na coś szczególnie zwrócić uwagę, żeby dopasować się do potrzeb osób starszych? - pyta Basałygo.

Głosowanie odbędzie się w pięciu obwodach na terenie miasta.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

