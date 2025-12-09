Kontrolują trzeźwość w powiecie goleniowskim

Kilka godzin kontroli, ponad tysiąc kierujących i ani jednego nietrzeźwego kierowcy. Takie są wyniki pracy policji w powiecie goleniowskim.
Działania pod nazwą "Alkohol i narkotyki" prowadzone są cyklicznie, by zmniejszać zagrożenie na drogach. Tym razem na prawie 1400 kierujących wszyscy byli trzeźwi.
Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie zapowiada, że kontrole będą kontynuowane, bo przynoszą widoczne efekty.
Chwilę po zakończeniu akcji, policjanci zatrzymali jednak mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem marihuany. Grozi mu do 3 lat więzienia.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
