Muzeum Narodowe w Szczecinie w zacnym gronie

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]

Muzeum Narodowe w Szczecinie znajdzie się w jednym gronie z Luwrem, nowojorskim MoMA czy British Museum.

- Prezydium polskiego komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM przyjęło wniosek o przyjęcie największej instytucji kulturalnej w Zachodniopomorskiem - mówi dyrektorka Muzeum Agnieszka Bortnowska.



- Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od Międzynarodowej Rady Muzeum. Jest to organizacja zrzeszająca muzea i muzealników. Organizacja działa w 156 krajach - podkreśla Bortnowska.



Samo zainteresowanie muzeum nie słabnie - w tym roku jego placówki odwiedzi ponad 100 tysięcy osób. Frekwencja w okresie od stycznia do listopada tego roku już przewyższyła tę z ubiegłego.



- Liczymy, że dzięki wystawom, które planujemy na przyszły rok, ta liczba wzrośnie. Będzie w czym wybierać - mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie do spraw naukowych doktor Jarosław Lubiak.



- Już 15 stycznia otworzymy wystawę "Oręż w Państwie Gryfitów" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. W kwietniu i maju otworzymy wystawę "Szczecińskie Suweniry". Nasze muzeum zajmuje się sztuką współczesną i ta dziedzina również pozostanie ważną częścią naszej działalności w przyszłym roku - dodaje Lubiak.



To m.in. wystawa najnowszych obrazów Bartłomieja Otockiego i prac Jolanty Brejdak.



Szczegółowe informacje o wystawach planowanych na przyszły rok Muzeum Narodowe poda w najbliższych dniach.



Autorka edycji: Joanna Chajdas