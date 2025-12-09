Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Muzeum Narodowe w Szczecinie w zacnym gronie

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Muzeum Narodowe w Szczecinie znajdzie się w jednym gronie z Luwrem, nowojorskim MoMA czy British Museum.
- Prezydium polskiego komitetu Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM przyjęło wniosek o przyjęcie największej instytucji kulturalnej w Zachodniopomorskiem - mówi dyrektorka Muzeum Agnieszka Bortnowska.

- Kilka dni temu otrzymaliśmy wiadomość od Międzynarodowej Rady Muzeum. Jest to organizacja zrzeszająca muzea i muzealników. Organizacja działa w 156 krajach - podkreśla Bortnowska.

Samo zainteresowanie muzeum nie słabnie - w tym roku jego placówki odwiedzi ponad 100 tysięcy osób. Frekwencja w okresie od stycznia do listopada tego roku już przewyższyła tę z ubiegłego.

- Liczymy, że dzięki wystawom, które planujemy na przyszły rok, ta liczba wzrośnie. Będzie w czym wybierać - mówi dyrektor Muzeum Narodowego w Szczecinie do spraw naukowych doktor Jarosław Lubiak.

- Już 15 stycznia otworzymy wystawę "Oręż w Państwie Gryfitów" ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie. W kwietniu i maju otworzymy wystawę "Szczecińskie Suweniry". Nasze muzeum zajmuje się sztuką współczesną i ta dziedzina również pozostanie ważną częścią naszej działalności w przyszłym roku - dodaje Lubiak.

To m.in. wystawa najnowszych obrazów Bartłomieja Otockiego i prac Jolanty Brejdak.

Szczegółowe informacje o wystawach planowanych na przyszły rok Muzeum Narodowe poda w najbliższych dniach.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Antoniego Stefańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

