Park w Rusowie z unijnym dofinansowaniem

Gmina Ustronie Morskie otrzymała prawie 1,5 miliona złotych na odtworzenie dawnego parku pałacowego. Jest on zaprojektowany w stylu angielskim z elementami romantycznymi. Został założony na początku XIX wieku.
Na terenie majątku należącego do pochodzącej ze Szwecji rodziny powstał pałac, oranżeria wzorowana na greckiej świątyni oraz wieża.
II wojna światowa nie oszczędziła jednak tego miejsca, a park wymaga obecnie rewitalizacji.
Na jego terenie znajduje się ponad 1200 pomnikowych drzew, w tym 44 monumentalne dęby.
Jest też 280-letni platan: klonolistny Antoni. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 1 milion 700 tysięcy złotych.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
