Polski astronauta odsłonił kosmiczny mural [WIDEO, ZDJĘCIA]

Duże zaskoczenie i obietnica powrotu do Szczecina: dr Sławosz Uznański-Wiśniewski wziął udział w uroczystości odsłonięcia muralu ze swoim wizerunkiem. Praca powstała na filarze pod Trasą Zamkową.

Był występ orkiestry i autograf na ścianie. Na miejscu była też nasza reporterka Anna Pałamar.



- Jestem w kompletnym szoku, bo nie wiedziałem, że taka niespodzianka mnie czeka. Tak trochę czułem się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej spoglądając na Ziemię i patrząc na dom, na Polskę, a teraz widzę, że tutaj mural upamiętnia to. Będę musiał na pewno jeszcze do Szczecina wrócić - powiedział Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta Europejskiej Agencji Kosmicznej.



Co przedstawia ten mural? - spytała reporterka Radia Szczecin.



- Chyba widać: Sławosz, nasz wielki podróżnik kosmiczny... Mamy planety, mamy rakietę, mamy Sławosza, który patrzy na małą, malutką ziemię z kosmosu. Mieliśmy trzy dni na to i było jak w ukropie. Całe szczęście, że się udało mimo takiej pogody - odparł Andrzej Rutkowiak, autor pracy.



To drugi dzień pobytu astronauty w Szczecinie. Wczoraj spotkał się ze studentami Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dziś odwiedza Morskie Centrum Nauki i Uniwersytet Szczeciński.



