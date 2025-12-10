Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Domy tymczasowe dla zwierząt poszukiwane

Region Anna Pałamar

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Potrzebne są domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów na zimę. Apeluje o to schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.
Sprawdziliśmy na czym to polega i które zwierzęta najbardziej potrzebują takiej formy pomocy.

Dom tymczasowy to opcja dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą adoptować zwierzęcia na stałe. Taka opieka trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy - wyjaśnia Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka schroniska w Dobrej.

- Zwierzęta pozostają pod naszą opieką, zapewniamy jedzenie, pomoc lekarską i wszystko co jest potrzebne do utrzymania tego zwierzęcia. Po Państwa stronie pozostaje opieka, miłość i kawałek domu - mówi dyrektorka schroniska.

Najbardziej domów tymczasowych potrzebują kocie, podrostki i psi seniorzy.

- Nasze psy mieszkają w boksach, mają boksy wewnętrzne, ocieplane. To dla seniorów mimo wszystko jest trudny czas, podobnie jak dla młodych kilkumiesięcznych kotów, które mają braki socjalizacyjne - mówi Tumielewicz.

Obecnie w schronisku w Dobrej przebywa 30 psów i 88 kotów.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Anny Pałamar.

