Domy tymczasowe dla zwierząt poszukiwane

Potrzebne są domy tymczasowe dla bezdomnych psów i kotów na zimę. Apeluje o to schronisko dla bezdomnych zwierząt w Dobrej.

Sprawdziliśmy na czym to polega i które zwierzęta najbardziej potrzebują takiej formy pomocy.Dom tymczasowy to opcja dla osób, które z różnych powodów nie mogą lub nie chcą adoptować zwierzęcia na stałe. Taka opieka trwa zazwyczaj od kilku dni do kilku miesięcy - wyjaśnia Jadwiga Tumielewicz, dyrektorka schroniska w Dobrej.- Zwierzęta pozostają pod naszą opieką, zapewniamy jedzenie, pomoc lekarską i wszystko co jest potrzebne do utrzymania tego zwierzęcia. Po Państwa stronie pozostaje opieka, miłość i kawałek domu - mówi dyrektorka schroniska.Najbardziej domów tymczasowych potrzebują kocie, podrostki i psi seniorzy.- Nasze psy mieszkają w boksach, mają boksy wewnętrzne, ocieplane. To dla seniorów mimo wszystko jest trudny czas, podobnie jak dla młodych kilkumiesięcznych kotów, które mają braki socjalizacyjne - mówi Tumielewicz.Obecnie w schronisku w Dobrej przebywa 30 psów i 88 kotów.