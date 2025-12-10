Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rozpoczął się sezon na naturalne choinki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Weronika Łyczywek

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Mniejsza, większa, pachnąca bardziej czy mniej, kłująca czy też nie - do wyboru do koloru. Mowa o choinkach. Sezon na ich sprzedaż w pełni.
Można je kupić zarówno na placach targowych, sklepach lub też bezpośrednio na plantacjach. W przypadku tych ostatnich mamy gwarancję. że drzewko świąteczne świeżo ścięte przy dobrych warunkach będzie długo zdobić nasz dom.

- Tutaj ma ładny kształt. Dzisiaj będzie zakup wykonany. Będziemy już choinkę stroili. - Jodła kaukaska jest teraz w modzie i świerk srebrzysty. Dużo ludzi woli świerki pospolite, tak zwane zwykłe. Może nie są najbardziej trwałe, ale za to najładniej pachną - mówią klienci.

Co zrobić, żeby drzewko zdobiło nasz dom jak najdłużej?

- My mamy taki sposób, że zawsze duże wiaderko z wilgotnym piaskiem i ona wtedy stoi najdłużej. W miarę możliwości odsuwamy od kaloryfera, temu drzewku trzeba zapewnić odpowiednią wilgoć - mówi plantator.

Dlaczego żywa, a nie sztuczna?

- Dlatego, żeby był lepszy klimat, wtedy jest zapach, są igły. Sztuczna to co to jest? - Ładnie pachnie. To główny powód - mówią klienci.

Za bożonarodzeniowe drzewko na plantacji zapłacimy - w zależności od gatunku - od 60 do 100 złotych.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Weroniki Łyczywek.
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]
Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin]

