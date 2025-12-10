Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Rozbieżne zdania miasta i przedsiębiorców ws. remontu ulicy w centrum Kołobrzegu

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Nie będzie remontu ulicy Giełdowej w centrum Kołobrzegu. Miasto odkłada na później planowaną od lat inwestycję.
Ulica Giełdowa nie znalazła się w przyszłorocznym budżecie miasta, choć magistrat ma gotowy projekt inwestycji. Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński wskazuje, że jest to reakcja na sygnały płynące od przedsiębiorców działających przy tej ulicy.

- Obawiam się tego remontu, że będzie on długi, uciążliwy dla ich działalności - mówi Kujaczyński.

Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się stowarzyszenie „Starówka” zrzeszające przedsiębiorców z centrum miasta. Bartosz Kołodziejczyk, przedstawiciel „Starówki” mówi, że to nie lokalne firmy zablokowały inwestycję.

- Nie naciskaliśmy na miasto, żeby nie remontować ulicy Giełdowej, żeby to zniknęło z budżetu, tylko naciskaliśmy na miasto, żeby uwzględnić nasze specyficzne potrzeby - mówi Kołodziejczyk.

W ciągu najbliższych 12 miesięcy inwestycja nie zostanie zrealizowana. Urzędnicy poinformowali, że taki wniosek przedsiębiorcy mogą złożyć do projektu budżetu na rok 2027.

Edycja tekstu: Michał Król

