Rozbieżne zdania miasta i przedsiębiorców ws. remontu ulicy w centrum Kołobrzegu

Nie będzie remontu ulicy Giełdowej w centrum Kołobrzegu. Miasto odkłada na później planowaną od lat inwestycję.

Edycja tekstu: Michał Król

Ulica Giełdowa nie znalazła się w przyszłorocznym budżecie miasta, choć magistrat ma gotowy projekt inwestycji. Rzecznik Urzędu Miasta Michał Kujaczyński wskazuje, że jest to reakcja na sygnały płynące od przedsiębiorców działających przy tej ulicy.- Obawiam się tego remontu, że będzie on długi, uciążliwy dla ich działalności - mówi Kujaczyński.Z takim postawieniem sprawy nie zgadza się stowarzyszenie „Starówka” zrzeszające przedsiębiorców z centrum miasta. Bartosz Kołodziejczyk, przedstawiciel „Starówki” mówi, że to nie lokalne firmy zablokowały inwestycję.- Nie naciskaliśmy na miasto, żeby nie remontować ulicy Giełdowej, żeby to zniknęło z budżetu, tylko naciskaliśmy na miasto, żeby uwzględnić nasze specyficzne potrzeby - mówi Kołodziejczyk.W ciągu najbliższych 12 miesięcy inwestycja nie zostanie zrealizowana. Urzędnicy poinformowali, że taki wniosek przedsiębiorcy mogą złożyć do projektu budżetu na rok 2027.