Nie tylko hulajnogi postrachem przechodniów [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Już nie tylko elektryczne hulajnogi postrachem przechodniów, ale także wspomagane prądem rowery.

Mieszkańcy Szczecina coraz częściej skarżą się na pędzących ulicami dostawców jedzenia. - Boję się i nieraz byłam niemalże potrącona. - Jeżdżą nieostrożnie. - Czy wyjazd z posesji, czy przejście pieszego, to jest zawsze problem - mówią mieszkańcy.



Policja przypomina, że każdy pojazd z silnikiem o mocy wyższej niż 250 Wat jest traktowany jako motorower. - Ten pojazd powinien być zarejestrowany. Musimy również pojazd ubezpieczyć, wykonać przegląd na stacji diagnostycznej - mówi sierż. sztab. Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.



Mandat za brak ubezpieczenia może wynieść od 300 do 1400 złotych. Za brak przeglądu od 1500 złotych do nawet pięciu tysięcy.



