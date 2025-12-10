Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Nie tylko hulajnogi postrachem przechodniów [ZDJĘCIA]

Region Tomasz Domański

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Już nie tylko elektryczne hulajnogi postrachem przechodniów, ale także wspomagane prądem rowery.
Mieszkańcy Szczecina coraz częściej skarżą się na pędzących ulicami dostawców jedzenia. - Boję się i nieraz byłam niemalże potrącona. - Jeżdżą nieostrożnie. - Czy wyjazd z posesji, czy przejście pieszego, to jest zawsze problem - mówią mieszkańcy.

Policja przypomina, że każdy pojazd z silnikiem o mocy wyższej niż 250 Wat jest traktowany jako motorower. - Ten pojazd powinien być zarejestrowany. Musimy również pojazd ubezpieczyć, wykonać przegląd na stacji diagnostycznej - mówi sierż. sztab. Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Mandat za brak ubezpieczenia może wynieść od 300 do 1400 złotych. Za brak przeglądu od 1500 złotych do nawet pięciu tysięcy.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Mieszkańcy Szczecina coraz częściej skarżą się na pędzących ulicami dostawców jedzenia.
Policja przypomina, że każdy pojazd z silnikiem o mocy wyższej niż 250 Wat jest traktowany jako motorower. Mówi sierż. sztab. Adrianna Szczerba z Komendy Wojewódzkiej.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od przedwczoraj oglądane 34027 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od wczoraj oglądane 9173 razy)
  3. Radni krytykują sytuację w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
    (od 04 grudnia oglądane 4898 razy)
  4. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3198 razy)
  5. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od przedwczoraj oglądane 2945 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny sowiecki pomnik zlikwidowany. Mieszkańcy Maszewa: trzeba je usunąć z całej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się sezon na naturalne choinki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polski astronauta odsłonił kosmiczny mural [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bernarda Lewandowska
Urodzinowe torty Radia Szczecin popłynęły na Fali [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty