Kiermasz książek w Książnicy

W Książnicy Pomorskiej odbędzie się Świąteczny Kiermasz Książki.

Główna część kiermaszu będzie miała miejsce w holu przy wypożyczalni. Będzie można tam znaleźć literaturę piękną, książki dla dzieci, czasopisma i różne publikacje. Poza książkami będą też nuty, płyty CD, filmy na DVD i winyle, które będzie można kupić w Czytelni Zbiorów Specjalnych.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Kiermasz organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło , a zaczyna się w poniedziałek 15 grudnia.