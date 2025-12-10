Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Kiermasz książek w Książnicy

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
W Książnicy Pomorskiej odbędzie się Świąteczny Kiermasz Książki.
Główna część kiermaszu będzie miała miejsce w holu przy wypożyczalni. Będzie można tam znaleźć literaturę piękną, książki dla dzieci, czasopisma i różne publikacje. Poza książkami będą też nuty, płyty CD, filmy na DVD i winyle, które będzie można kupić w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Kiermasz organizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Koło , a zaczyna się w poniedziałek 15 grudnia.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

