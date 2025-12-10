Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Gmina Gryfino z dofinansowaniem na dwie inwestycje

Region Katarzyna Filipowiak

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]
Gmina Gryfino otrzyma dofinansowanie na poprawę małej retencji wodnej. Pieniądze będą przeznaczone na dwie inwestycje.
Pierwsza to stworzenie ogrodu deszczowego i wykonanie zbiornika retencyjnego w samym Gryfinie. Będą także nowe nasadzenia zieleni, budki lęgowe dla ptaków i łąki kwietne.

Druga inwestycja to nowy zbiornik retencyjny w Gardnie, który zastąpi nieużywany już zbiornik przeciwpożarowy. Koniec prac przewidziano na grudzień 2027 roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

