Gmina Gryfino z dofinansowaniem na dwie inwestycje

Gmina Gryfino otrzyma dofinansowanie na poprawę małej retencji wodnej. Pieniądze będą przeznaczone na dwie inwestycje.
Pierwsza to stworzenie ogrodu deszczowego i wykonanie zbiornika retencyjnego w samym Gryfinie. Będą także nowe nasadzenia zieleni, budki lęgowe dla ptaków i łąki kwietne.
Druga inwestycja to nowy zbiornik retencyjny w Gardnie, który zastąpi nieużywany już zbiornik przeciwpożarowy. Koniec prac przewidziano na grudzień 2027 roku.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
