Prawie 200 mln zł na inwestycje w Świnoujściu

Region Joanna Maraszek

Świnoujście. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiuwum]
Niemal 200 mln zł na miejskie inwestycje w przyszłym roku przeznaczy samorząd Świnoujścia. Trwają przygotowania do uchwalenia budżetu.
Prezydent Świnoujścia, Joanna Agatowska wyjaśnia, że przyszłoroczny budżet nie będzie należał do łatwych. - Niestety konsekwencji finansowych z lat poprzednich, czyli konieczności spłaty wysokiego zadłużenia, które miasto posiada. To jest kwota w tym roku 57 mln złotych, które z tytułu obligacji musimy oddać do banku.

Ale można mówić o jego mocnych stronach. Niemałą kwotę miasto przeznaczy na inwestycje. - Dużą pozycją w budżecie, która się pojawiła w tym roku są wydatki majątkowe. Jest to kwota 196,5 mln złotych. Zarezerwowana m.in. na realizację dużych inwestycji, czyli budowy stacji uzdatniania wody i wielu innych, również projektowych - wymienia Agatowska.

Dochody budżetu miasta Świnoujście na 2026 rok, to niemal 539 mln złotych.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

