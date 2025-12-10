Co z fajerwerkami na świnoujskim sylwestrze? Mieszkańcy zdecydowali

Fot. pixabay.com / nguyentuanhung (CC0 domena publiczna)

Nie będzie sztucznych ogni na zabawie sylwestrowej w Świnoujściu. Taka decyzja zapadła po konsultacjach społecznych. To nie oznacza jednak, że w czasie miejskiego Sylwestra atrakcji wizualnych nie będzie wcale.

- Wynik konsultacji w sprawie fajerwerków na miejskim Sylwestrze pokazał, czego oczekują mieszkańcy - mówi Wojciech Basałygo z UM w Świnoujściu. - Miasto Świnoujście podzielone jest na pół, jak nigdy. Blisko 47 procent mieszkańców miasta chce fajerwerków, ale ograniczonych do wybranych wydarzeń, na przykład takich jak Dni Morza czy powitanie Nowego Roku. Pozostali mieszkańcy nie chcą.



Nie oznacza to, że atrakcji nie będzie wcale. - Tegoroczny Sylwester będzie z fajerwerkami, ale cichymi, czyli takimi, które lecą na nieco niższą wysokość. To jest pewien kompromis, który udało się wypracować - tłumaczy Basałygo.



Miejski Sylwester odbędzie się na plaży.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski