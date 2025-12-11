Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Tournée polskiego astronauty: zarazić młodych ludzi nauką [ZDJĘCIA]

Region Jarosław Gowin

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Sławosz Uznański-Wiśniewski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Sławosz Uznański-Wiśniewski. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Po misji kosmicznej czas na misję promocji nauki; polski astronauta, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski specjalnie dla Radia Szczecin mówi o swoich zadaniach po powrocie z kosmosu i jakie długofalowe efekty może przynieść jego wyprawa.
Chodzi m.in. o zarażenie młodych ludzi pasją do nauki - astronauta od dłuższego czasu jeździ po Polsce i opowiada dzieciom i młodzieży o swoich doświadczeniach i o tym, jak podbój kosmosu może wpłynąć na nasze życia.

Jak zapewniał w "Rozmowie pod krawatem" zaszczepienie bakcyla technologicznego kolejnym pokoleniom to inwestycja w rozwój polskiej branży badawczej. A kosmiczny narybek już widać podczas poszczególnych wykładów.

- Miałem pytanie od siedmiolatka, który już dzisiaj z kartonu buduje swoje pierwsze konstrukcje i chce zostać inżynierem. Młodych ludzi, którzy dzisiaj budują satelity wielkości puszki od coli, chcą budować polską technologię. Ich w tej technologii trzeba zatrzymać jak najdłużej - podkreślił.

Sławosz Uznański-Wiśniewski w Szczecinie spotkał się ze studentami w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Uniwersytecie Szczecińskim. Astronauty można było również posłuchać w Morskim Centrum Nauki. Jednym z punktów wizyty było odsłonięcie muralu z podobizną naukowca.

Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem, który poleciał w kosmos i pierwszym, który przebywał w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna


