Tournée polskiego astronauty: zarazić młodych ludzi nauką [ZDJĘCIA]

Po misji kosmicznej czas na misję promocji nauki; polski astronauta, dr Sławosz Uznański-Wiśniewski specjalnie dla Radia Szczecin mówi o swoich zadaniach po powrocie z kosmosu i jakie długofalowe efekty może przynieść jego wyprawa.

Chodzi m.in. o zarażenie młodych ludzi pasją do nauki - astronauta od dłuższego czasu jeździ po Polsce i opowiada dzieciom i młodzieży o swoich doświadczeniach i o tym, jak podbój kosmosu może wpłynąć na nasze życia.Jak zapewniał w "Rozmowie pod krawatem" zaszczepienie bakcyla technologicznego kolejnym pokoleniom to inwestycja w rozwój polskiej branży badawczej. A kosmiczny narybek już widać podczas poszczególnych wykładów.- Miałem pytanie od siedmiolatka, który już dzisiaj z kartonu buduje swoje pierwsze konstrukcje i chce zostać inżynierem. Młodych ludzi, którzy dzisiaj budują satelity wielkości puszki od coli, chcą budować polską technologię. Ich w tej technologii trzeba zatrzymać jak najdłużej - podkreślił.Sławosz Uznański-Wiśniewski w Szczecinie spotkał się ze studentami w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym i Uniwersytecie Szczecińskim. Astronauty można było również posłuchać w Morskim Centrum Nauki. Jednym z punktów wizyty było odsłonięcie muralu z podobizną naukowca.Uznański-Wiśniewski jest drugim Polakiem, który poleciał w kosmos i pierwszym, który przebywał w Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.