Na leczenie u weterynarza potrzebny będzie gruby portfel

Region Tomasz Domański

Fot. pixabay.com / Hansuan_Fabregas (CC0 domena publiczna)
Jest drogo. Będzie drożej. Leczenie psów i kotów w gabinetach weterynaryjnych uderzy hodowców po kieszeni.
Stawki usług mogą wzrosnąć w przyszłym roku o 10-15 procent. - Przyczyną ma być wzrost cen leków i braki kadrowe - mówi doktor Justyna Dobryłko z jednej ze szczecińskich przychodni. - Jeżeli chodzi o te braki kadrowe, my jako Szczecin, jako Zachodniopomorskie, generalnie się z tym mierzymy z prostego względu. Nie ma tutaj uczelni, w związku z czym większość studentów, którzy kończą weterynarię, zostaje najczęściej w mieście, w którym kończyli studia.

Alternatywą dla częstych bywalców w lecznicach może być wykupienie ochrony dla zwierzęcia. Jak mówi Tomasz Błaszczak z biura ubezpieczeń, posiadacze psów mogą w ten sposób ograniczyć wydatki w przyszłości.

- Można ubezpieczyć się od kosztów leczenia związanych z chorobą, z wypadkiem i koszty te z reguły nie są pokrywane w 100 procentach, ale ten wskaźnik zwrotu to jest od 90 do 70 procent wizyty u weterynarza - mówi Błaszczak.

Z możliwości ubezpieczenia wyłączone są obecnie koty. Ma się to zmienić od przyszłego roku.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Tomasza Domańskiego z programu "Tematy i Muzyka".

