Gazoport w Świnoujściu: bezpieczeństwo energetyczne, ale utrudnienia dla turystów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Działający od 10 lat Terminal LNG w Świnoujściu jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego Polski, do kasy miasta wnosi ok. 60 mln zł rocznie, ale ochrona strategicznego obiektu oznacza utrudnienia dla turystów, a dalsza rozbudowa portu może zagrażać środowisku.