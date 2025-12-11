Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Osiem ofert w przetargu na przebudowę DW nr 163 w Czaplinku

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

źródło: facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
źródło: facebook.com/DrogiNaPomorzuZachodnim
Są chętni na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój-Czaplinek. Chodzi o ulicę Wałecką w Czaplinku.
Projekt jest przewidziany do współfinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.

Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy Wałeckiej od skrzyżowania z ulicą Czarnkowskiego do przejazdu kolejowego. Jest to odcinek wlotowy do Czaplinka od strony Wałcza.

Zmiany w przyszłości odczują zarówno mieszkańcy Czaplinka, jak i kierowcy korzystający z DW163 w ruchu tranzytowym.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od 08 grudnia oglądane 34375 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od przedwczoraj oglądane 9434 razy)
  3. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3222 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3036 razy)
  5. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2881 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 10:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Sławosz Uznański-Wiśniewski
Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny sowiecki pomnik zlikwidowany. Mieszkańcy Maszewa: trzeba je usunąć z całej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się sezon na naturalne choinki [WIDEO, ZDJĘCIA]
Polski astronauta odsłonił kosmiczny mural [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bernarda Lewandowska

Najnowsze podcasty