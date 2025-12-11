Osiem ofert w przetargu na przebudowę DW nr 163 w Czaplinku

Są chętni na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 163 na odcinku Połczyn Zdrój-Czaplinek. Chodzi o ulicę Wałecką w Czaplinku.

Projekt jest przewidziany do współfinansowania z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego.



Zakres prac przewiduje przebudowę ulicy Wałeckiej od skrzyżowania z ulicą Czarnkowskiego do przejazdu kolejowego. Jest to odcinek wlotowy do Czaplinka od strony Wałcza.



Zmiany w przyszłości odczują zarówno mieszkańcy Czaplinka, jak i kierowcy korzystający z DW163 w ruchu tranzytowym.



Edycja tekstu: Jacek Rujna