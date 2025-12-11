Przebudują wjazd do Stargardu

Będzie kolejny etap modernizacji głównego wjazdu do Stargardu od strony Szczecina.
Przebudowę zaplanowano na odcinku drogi powiatowej, od ronda w Lipniku do ronda 15 Południk. Inwestycji z pomocą przyjdą fundusze europejskie, które Powiatowi Stargardzkiemu przekaże Urząd Marszałkowski.
Inwestycja obejmie m.in. położenie nowej nawierzchni, poszerzenie obu pasów ruchu do 3,5 metra, modernizację ścieżki pieszo-rowerowej oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Dzięki zmianom ruch samochodowy na tym głównym szlaku komunikacyjnym łączącym Stargard z Drogą Krajową 10 i Szczecinem będzie bezpieczniejszy, płynniejszy i bardziej komfortowy.
Koszt inwestycji szacuje się na 6 mln zł. Ponad połowa to wsparcie unijne.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
