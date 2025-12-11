Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Udawał, że "nikogo nie ma w domu". Nie dali się nabrać...

Region Anna Arabska-Szmajdzińska

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]
Kryminalni zatrzymali 36-latka poszukiwanego do odbycia kary pozbawienia wolności.
Do zatrzymania doszło w Ustroniu Morskim, gdzie mężczyzna przebywał od pewnego czasu.
Podczas interwencji 36-latek początkowo próbował zmylić mundurowych i nie otwierał drzwi licząc, że uniknie odpowiedzialności.

Policjanci jednak szybko potwierdzili jego obecność w mieszkaniu, co umożliwiło sprawne przeprowadzenie zatrzymania.

Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie odsiedzi zasądzoną karę, czyli 1,5 roku.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

