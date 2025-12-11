Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Świnoujście: minister Motyka o polityce energetycznej

Region Informacyjna Agencja Radiowa

Minister energii Miłosz Motyka. PAP/Paweł Supernak
Minister energii Miłosz Motyka zapewnia, że dzięki gazoportowi Polska jest bezpieczna energetycznie i każdy jej obywatel może mieć pewność tego bezpieczeństwa.
Wydobycie ropy w Świnoujściu Trzeba dogłębnie zbadać sprawę

Wydobycie ropy w Świnoujściu? Trzeba dogłębnie zbadać sprawę

W czwartek mija 10 lat od pierwszej technicznej dostawy gazu skroplonego do Polski.
Podczas wizyty w Świnoujściu minister Miłosz Motyka mówił, że Polska staje się hubem gazowym dla całego regionu.

- Dzisiaj państwa naszego regionu Europy Środkowowschodniej, ale i cała Europa spogląda na Polskę z podziwem. Mówi o Polsce, która podjęła kilkanaście lat temu odważne decyzje inwestycyjne, które rozpoczęły się formalnie, wdrażając je 10 lat temu, ale dzisiaj możemy być tego beneficjentem, jako państwo, które się w Europie najszybciej dzięki temu rozwija. Stabilne dostawy energii, stabilne dostawy gazu, dywersyfikowane dostawy gwarantują nam dzisiaj suwerenność i niezależność - podkreślił.

Gazoport pełni kluczową rolę dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, pokrywając około 50% krajowego zapotrzebowania na gaz. Terminal w Świnoujściu imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego odebrał w sumie 406 dostaw gazu LNG do Polski.

Umożliwia import LNG z różnych kierunków, w tym z USA, Kataru, Nigerii czy Egiptu. Wykorzystuje dziś ponad 99% swoich mocy regazyfikacyjnych.

Po rozbudowie w 2025 roku osiągnął moc 8,3 mld m3 rocznie.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
