Wydobycie ropy w Świnoujściu? Trzeba dogłębnie zbadać sprawę

Czy w przyszłości na mapie Polski to Świnoujście stanie się miejscem wydobycia ropy? Tę możliwość analizują rządowi eksperci.
- Mamy badania geologiczne, pogłębione, które będą tu przeprowadzane. My nie odtrąbialiśmy gorąco sukcesu w tym zakresie, bo w polityce energetycznej należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki, gdy takie złoża są odkrywane - powiedział.
Dodał, że w tej chwili trwają badania, które pomogą ustalić opłacalność wydobywania złóż.
- Jesteśmy w bliskim dialogu z głównym geologiem kraju, panem ministrem Galosem, który też nadzoruje proces analizy potrzeb i wydobycia tych surowców - dodał.
Wyniki badań nad złożami mamy poznać w ciągu kilku miesięcy.
