Wydobycie ropy w Świnoujściu? Trzeba dogłębnie zbadać sprawę

Czy w przyszłości na mapie Polski to Świnoujście stanie się miejscem wydobycia ropy? Tę możliwość analizują rządowi eksperci.

- Mamy badania geologiczne, pogłębione, które będą tu przeprowadzane. My nie odtrąbialiśmy gorąco sukcesu w tym zakresie, bo w polityce energetycznej należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki, gdy takie złoża są odkrywane - powiedział.

- Jesteśmy w bliskim dialogu z głównym geologiem kraju, panem ministrem Galosem, który też nadzoruje proces analizy potrzeb i wydobycia tych surowców - dodał.

Minister energii Miłosz Motyka w czasie spotkania w terminalu LNG przyznał, że złoża ropy i gazu w Świnoujściu mogą mieć potencjał wydobycia.Dodał, że w tej chwili trwają badania, które pomogą ustalić opłacalność wydobywania złóż.Wyniki badań nad złożami mamy poznać w ciągu kilku miesięcy.