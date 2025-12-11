Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wydobycie ropy w Świnoujściu? Trzeba dogłębnie zbadać sprawę

Region

Minister energii Miłosz Motyka. PAP/Tomasz Gzell
Czy w przyszłości na mapie Polski to Świnoujście stanie się miejscem wydobycia ropy? Tę możliwość analizują rządowi eksperci.
Świnoujście: minister Motyka o polityce energetycznej

Minister energii Miłosz Motyka w czasie spotkania w terminalu LNG przyznał, że złoża ropy i gazu w Świnoujściu mogą mieć potencjał wydobycia.

- Mamy badania geologiczne, pogłębione, które będą tu przeprowadzane. My nie odtrąbialiśmy gorąco sukcesu w tym zakresie, bo w polityce energetycznej należy dokładnie przeanalizować wszystkie czynniki, gdy takie złoża są odkrywane - powiedział.

Dodał, że w tej chwili trwają badania, które pomogą ustalić opłacalność wydobywania złóż.

- Jesteśmy w bliskim dialogu z głównym geologiem kraju, panem ministrem Galosem, który też nadzoruje proces analizy potrzeb i wydobycia tych surowców - dodał.

Wyniki badań nad złożami mamy poznać w ciągu kilku miesięcy.

Relacja Joanny Maraszek [Radio Szczecin]

