Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Wojskowi z Brygady Wsparcia Dowodzenia korpusu NATO w Szczecinie wrócili z Laponii z prezentami dla małych pacjentów szczecińskiego oddziału im "Świętego Mikołaja".

Żołnierze szczecińskiego korpusu NATO przekazali dzieciom listy, certyfikaty i drobne upominki od świętego Mikołaja z Laponii. Trafiły one miedzy innymi do pacjentów Kliniki Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej w szpitalu przy Unii Lubelskiej w Szczecinie.





To finał ważnej misji, z którą mundurowi na początku grudnia wybrali się do wioski św. Mikołaja w fińskim Rovaniemi.

- Naszą misją jest spełnienie, chociaż w małym stopniu, marzenia tych małych wojowników. Asia, słyszeliśmy, że byłaś bardzo grzeczna w tym roku i Mikołaj przygotował dla ciebie taką piękną kopertkę - powiedziała szer. Aleksandra Kubisiak.- W środku znajduje się certyfikat grzeczności. Mikołaj odpowiedział osobiście na twój list, na którym będziesz mogła zeskanować i zobaczyć całą naszą podróż, a także życzenia od znanych osób - dodał starszy sierżant Łukasz Agaś.- Każdy taki gest to taka jest radość. Jak widać po Olku, on aż biegł podskakując i nieważne było co on dostanie, tylko że w ogóle coś jest - mówi mama małego pacjenta Aleksandra.- Żołnierze Polscy przyjechali specjalnie do Laponii - dodaje Olek.Wojskowi z Brygady Wsparcia Dowodzenia korpusu NATO w Szczecinie odwiedzą prawie 30 podobnych placówek. Akcja odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Obrony Narodowej.