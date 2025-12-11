Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Przez 10 lat do terminalu LNG wpłynęło 31 mln ton surowca [ZDJĘCIA]

Region Joanna Maraszek

Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]
Fot. PAP/Marcin Bielecki
Fot. PAP/Marcin Bielecki
10 lat minęło od czasu, kiedy do świnoujskiego terminalu LNG wpłynął pierwszy gazowiec. Od 11 grudnia 2015 roku w Świnoujściu przyjęto już 31 mln ton LNG.
400 zawinięć do portu na skroplony gaz w Świnoujściu dało ponad 40 mld metrów sześciennych gazu. Ale początki nie były łatwe - wspomina Adam Bryszewski, wiceprezes zarządu Gaz-System.

- Było to duże wyzwanie, głównie dlatego, że to była pierwsza tego typu inwestycja w całym gazownictwie o takiej skali, o takim poziomie komplikacji i w technologii, której nie mieliśmy żadnego doświadczenia - mówi Bryszewski.

Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że Gazoport w Świnoujściu jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju.

- 10 lat temu realnie i faktycznie Polska rozpoczęła drogę do dywersyfikacji dostaw, do bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności, niezależności - mówi Motyka.

Obecna przepustowość Terminala LNG w Świnoujściu to 8,3 mld metrów sześciennych rocznie.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Joanny Maraszek.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej hanzy Tower
    (od 08 grudnia oglądane 34759 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od przedwczoraj oglądane 9631 razy)
  3. Autostrada w kierunku Berlina zablokowana
    (od 05 grudnia oglądane 3237 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3092 razy)
  5. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od wczoraj oglądane 2971 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 15:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radiowe torty dotarły do szczecińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kolejny sowiecki pomnik zlikwidowany. Mieszkańcy Maszewa: trzeba je usunąć z całej Polski [WIDEO, ZDJĘCIA]
Rozpoczął się sezon na naturalne choinki [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty