Przez 10 lat do terminalu LNG wpłynęło 31 mln ton surowca [ZDJĘCIA]

10 lat minęło od czasu, kiedy do świnoujskiego terminalu LNG wpłynął pierwszy gazowiec. Od 11 grudnia 2015 roku w Świnoujściu przyjęto już 31 mln ton LNG.

Edycja tekstu: Michał Król

400 zawinięć do portu na skroplony gaz w Świnoujściu dało ponad 40 mld metrów sześciennych gazu. Ale początki nie były łatwe - wspomina Adam Bryszewski, wiceprezes zarządu Gaz-System.- Było to duże wyzwanie, głównie dlatego, że to była pierwsza tego typu inwestycja w całym gazownictwie o takiej skali, o takim poziomie komplikacji i w technologii, której nie mieliśmy żadnego doświadczenia - mówi Bryszewski.Minister energii Miłosz Motyka podkreśla, że Gazoport w Świnoujściu jest fundamentem bezpieczeństwa energetycznego kraju.- 10 lat temu realnie i faktycznie Polska rozpoczęła drogę do dywersyfikacji dostaw, do bezpieczeństwa energetycznego, suwerenności, niezależności - mówi Motyka.Obecna przepustowość Terminala LNG w Świnoujściu to 8,3 mld metrów sześciennych rocznie.