Studenci AS zrobią zdjęcie gigantycznym aparatem

Fot. Facebook / U Krysi • punkt sąsiedzki

Witryna Punktu sąsiedzkiego "U Krysi" zamieni się w wielką kamerę fotograficzną. Urządzenie uchwyci pięć wspólnych portretów wszystkich, którzy przyjdą zapozować na umówioną godzinę. To w ramach akcji "5x teraz".

Akcje poprowadzą studenci fotografii Akademii Sztuki, którzy samodzielnie zbudowali nietypowy aparat. Fotografie będzie można obejrzeć natychmiast po wywołaniu.



Portrety wykonywane będą w sobotę co pół godziny od 11 do 13. Udział jest bezpłatny.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł