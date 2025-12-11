Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowy odcinek S6 być może jeszcze przed świętami

Region Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie poglądowe. S6. Fot. GDDiK oddział Szczecin
Robimy wszystko, by S6 na trasie Sianów-Słupsk oddać do ruchu przed świętami Bożego Narodzenia – poinformował w czwartek PAP rzecznik szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mateusz Grzeszczuk.
Z podaniem konkretnej daty otwarcia trasy GDDKiA wstrzymuje się jednak do czasu uzyskania niezbędnych pozwoleń na użytkowanie obu odcinków S6: Sianów-Sławno i Sławno-Słupsk. Grzeszczuk podkreślił, że ten drugi odcinek wymaga otrzymania ich od nadzorów budowalnych w Szczecinie i Gdańsku. Z kolei na odcinku Sianów-Sławno trwają jeszcze prace przy stawianiu barier, ogrodzeń, oznakowania poziomego.

Według samorządowca z regionu i posła PSL Jarosława Rzepy droga może zostać oddana 22 grudnia. – Mam nadzieję, że do końca przyszłego tygodnia dostaniemy decyzje na użytkowanie drogi (…) i 22 grudnia o godz. 10 wstępnie zapraszam na otwarcie S6 między Sianowem a Słupskiem – powiedział Rzepa w czwartek na konferencji prasowej w Koszalinie. Dodał, że będzie to „taki prezent świąteczny od GDDKiA i Ministerstwa Infrastruktury” dla mieszkańców regionu i użytkowników trasy. Poseł wskazał, że uroczyste otwarcie S6 planowane jest na trasie, na styku województw zachodniopomorskiego i pomorskiego.

Wykonawcą odcinka S6 między Sianowem a Sławnem jest konsorcjum Kobylarnia i Mirbud, z którym GDDKiA podpisała umowę na realizację zadania 30 września 2022 r. Za ponad 657,9 mln zł konsorcjum zobowiązało się zaprojektować i wybudować 23,1 km dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach.

Natomiast wykonaniem odcinka Sławno-Słupsk o długości 22,9 km zajęła się wybrana w przetargu Stecol Corporation za ponad 701 mln zł. Umowę na realizację zadania podpisała z GDDKiA 17 listopada 2022 r.

W ramach 46-kilometrowej trasy S6 Sianów-Słupsk ma powstać osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii. Droga ekspresowa wyposażona zostanie w nowoczesne urządzenia do zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska oraz elementy związane z bezpieczeństwem ruchu na drodze.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

