Twórcy AI osobami roku magazynu "Time"

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)

Twórcy sztucznej inteligencji osobami roku magazynu "Time". Wybór uzasadniono tym, że w tym roku potencjał AI "ukazał się w pełnej krasie" i że nie ma już odwrotu od tej technologii.

"Za wprowadzenie ery myślących maszyn, za zachwycenie i zaniepokojenie ludzkości, za przekształcenie teraźniejszości i przekroczenie granic możliwości architekci sztucznej inteligencji zostali wybrani przez magazyn Time osobami roku 2025" - napisano w uzasadnieniu decyzji. Magazyn wybrał twórców technologii, a nie samą sztuczną inteligencję, by nie powtórzyć sytuacji z 1982 roku, kiedy wyróżnienie przyznano komputerowi osobistemu.



Twórcy sztucznej inteligencji pokonali w wyścigu o tegoroczny tytuł dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga i papieża Leona XIV. Na liście kandydatów byli również prezydent Donald Trump, premier Izraela Benjamin Netanjahu i nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.



Magazyn Time wybiera osobę roku od 1927 roku. Do wyróżnienia pretendują ci, którzy mają największy wpływ na wydarzenia w ciągu dwunastu miesięcy - niezależnie od tego, czy jest on pozytywny czy negatywny.



Edycja tekstu: Kamila Kozioł