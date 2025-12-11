Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Twórcy AI osobami roku magazynu "Time"

Fot. pixabay.com / Pexels (CC0 domena publiczna)
Twórcy sztucznej inteligencji osobami roku magazynu "Time". Wybór uzasadniono tym, że w tym roku potencjał AI "ukazał się w pełnej krasie" i że nie ma już odwrotu od tej technologii.
"Za wprowadzenie ery myślących maszyn, za zachwycenie i zaniepokojenie ludzkości, za przekształcenie teraźniejszości i przekroczenie granic możliwości architekci sztucznej inteligencji zostali wybrani przez magazyn Time osobami roku 2025" - napisano w uzasadnieniu decyzji. Magazyn wybrał twórców technologii, a nie samą sztuczną inteligencję, by nie powtórzyć sytuacji z 1982 roku, kiedy wyróżnienie przyznano komputerowi osobistemu.

Twórcy sztucznej inteligencji pokonali w wyścigu o tegoroczny tytuł dyrektora generalnego Nvidii Jensena Huanga i papieża Leona XIV. Na liście kandydatów byli również prezydent Donald Trump, premier Izraela Benjamin Netanjahu i nowo wybrany burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani.

Magazyn Time wybiera osobę roku od 1927 roku. Do wyróżnienia pretendują ci, którzy mają największy wpływ na wydarzenia w ciągu dwunastu miesięcy - niezależnie od tego, czy jest on pozytywny czy negatywny.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Marka Wałkuskiego [IAR]

