SAA świętuje, czyli m.in. czas na wspomnienia o początkach projektu

Początki były skromne, ocierały się o prowizorkę - teraz to jedna z kulturalnych marek Szczecina. Dyrektorka Szczecińskiej Agencji Artystycznej wymienia najbardziej udane projekty, jakie wyszły spod skrzydeł SAA w ciągu ostatnich kilku lat.

Anna Lemańczyk podsumowała na naszej antenie działalność SAA z okazji jej 70-lecia.





Jednym z najlepszych przedsięwzięć jest Różany Ogród Sztuki - mówiła Lemańczyk w "Rozmowie pod krawatem". Letni cykl różnorodnych imprez na terenie Różanki cieszy się niesłabnącą popularnością, ale pierwsze edycje były bardzo trudne.

- Nie mieliśmy sceny, nie mieliśmy zadaszenia... Był malutki kawałeczek wybetonowany, troszeczkę utwardzony grunt. Zaczynaliśmy ze szkołą muzyczną i w niedzielę telefon był do pani dyrektor: gramy czy nie?! Patrzymy w niebo: pada - nie gramy. Nie pada - gramy - wspominała.W tym roku odbyła się 18. edycja Różanego Ogrodu Sztuki. W jego ramach odbywają się potańcówki, wydarzenia dla dzieci, koncerty czy warsztaty edukacyjne.