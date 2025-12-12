Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
SAA świętuje, czyli m.in. czas na wspomnienia o początkach projektu

Region Jarosław Gowin

Anna Lemańczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Anna Lemańczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Początki były skromne, ocierały się o prowizorkę - teraz to jedna z kulturalnych marek Szczecina. Dyrektorka Szczecińskiej Agencji Artystycznej wymienia najbardziej udane projekty, jakie wyszły spod skrzydeł SAA w ciągu ostatnich kilku lat.
Tegoroczny sezon Teatru Letniego był wyjątkowy

Tegoroczny sezon Teatru Letniego był wyjątkowy

Jubileusz Szczecińskiej Agencji Artystycznej
Anna Lemańczyk podsumowała na naszej antenie działalność SAA z okazji jej 70-lecia.

Jednym z najlepszych przedsięwzięć jest Różany Ogród Sztuki - mówiła Lemańczyk w "Rozmowie pod krawatem". Letni cykl różnorodnych imprez na terenie Różanki cieszy się niesłabnącą popularnością, ale pierwsze edycje były bardzo trudne.

- Nie mieliśmy sceny, nie mieliśmy zadaszenia... Był malutki kawałeczek wybetonowany, troszeczkę utwardzony grunt. Zaczynaliśmy ze szkołą muzyczną i w niedzielę telefon był do pani dyrektor: gramy czy nie?! Patrzymy w niebo: pada - nie gramy. Nie pada - gramy - wspominała.

W tym roku odbyła się 18. edycja Różanego Ogrodu Sztuki. W jego ramach odbywają się potańcówki, wydarzenia dla dzieci, koncerty czy warsztaty edukacyjne.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Nie mieliśmy sceny, nie mieliśmy zadaszenia... Był malutki kawałeczek wybetonowany, troszeczkę utwardzony grunt. Zaczynaliśmy ze szkołą muzyczną i w niedzielę telefon był do pani dyrektor: gramy czy nie?! Patrzymy w niebo: pada - nie gramy. Nie pada - gramy - wspominała.

Najnowsze podcasty