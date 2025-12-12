Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Pociągi pojadą sprawniej i bezpieczniej między Wałczem a Kaliszem Pomorskim

Region Antoni Stefański

Nowe tory na linii kolejowej Piła - Ulikowo. Fot. Andrzej Krzyżański.
Nowe tory na linii kolejowej Piła - Ulikowo. Fot. Andrzej Krzyżański.
Od niedzieli będziemy sprawniej i bezpieczniej jeździć pociągami między Wałczem a Kaliszem Pomorskim. To za sprawą robót prowadzonych na linii kolejowej pomiędzy Piłą a Ulikowem.
Wymieniono nawierzchnię na dwóch odcinkach trasy oraz na siedmiu przejazdach kolejowo-drogowych.

- Dzięki wykonanym pracom pociągi między Wałczem a Kaliszem Pomorskim zwiększą prędkość z 95 do 120 km na godzinę, a miejscowe ograniczenia prędkości zostaną zniesione. Czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o cztery minuty - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK, Bartosz Pietrzykowski.

Trwa odbudowa "mijanki" w Tucznie Krajeńskim. Do zrobienia została jeszcze budowa toru oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Koszt wszystkich prac to ponad 70 milionów złotych.

Edycja tekstu: Jacek Rujna
- Dzięki wykonanym pracom pociągi między Wałczem a Kaliszem Pomorskim zwiększą prędkość z 95 do 120 km na godzinę, a miejscowe ograniczenia prędkości zostaną zniesione. Czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o cztery minuty - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK, Bartosz Pietrzykowski.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345

Najczęściej czytane

  1. Śmierć w okolicy szczecińskiej Hanza Tower
    (od 08 grudnia oglądane 35973 razy)
  2. Prokuratura zajmuje się sprawą śmierci człowieka w okolicy Hanzy Tower
    (od 09 grudnia oglądane 10220 razy)
  3. Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 3488 razy)
  4. Przebudowa mostku przeciągnie się
    (od 08 grudnia oglądane 3366 razy)
  5. Zapraszamy na reportaż "Bareja by tego nie wymyślił" o sytuacji w szczecińskim Aeroklubie
    (od 09 grudnia oglądane 3159 razy)

Archiwum informacji

grudzień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa31czwartek01piątek02sobota03niedziela04

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 14:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Pęka blok przy ul. Hożej. Obawy lokatorów [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radio Szczecin zaskoczyło drogowców... tortami! [WIDEO, ZDJĘCIA]
Szczecińscy żołnierze NATO z misją od św. Mikołaja [WIDEO, ZDJĘCIA]
Radiowe torty dotarły do szczecińskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Sławosz Uznański-Wiśniewski
Kierowcy ciągle to robią, liczba mandatów rośnie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty