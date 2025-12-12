Pociągi pojadą sprawniej i bezpieczniej między Wałczem a Kaliszem Pomorskim

Nowe tory na linii kolejowej Piła - Ulikowo. Fot. Andrzej Krzyżański.

Od niedzieli będziemy sprawniej i bezpieczniej jeździć pociągami między Wałczem a Kaliszem Pomorskim. To za sprawą robót prowadzonych na linii kolejowej pomiędzy Piłą a Ulikowem.

Wymieniono nawierzchnię na dwóch odcinkach trasy oraz na siedmiu przejazdach kolejowo-drogowych.



- Dzięki wykonanym pracom pociągi między Wałczem a Kaliszem Pomorskim zwiększą prędkość z 95 do 120 km na godzinę, a miejscowe ograniczenia prędkości zostaną zniesione. Czas przejazdu najszybszych pociągów regionalnych skróci się o cztery minuty - poinformował rzecznik prasowy PKP PLK, Bartosz Pietrzykowski.



Trwa odbudowa "mijanki" w Tucznie Krajeńskim. Do zrobienia została jeszcze budowa toru oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym.



Koszt wszystkich prac to ponad 70 milionów złotych.



