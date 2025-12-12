"Drugie życie" w "Pobożniaku". Kampania edukacyjna o dawstwie narządów [ZDJĘCIA]

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Drugie życie" po raz pierwszy w Szczecinie. To kampania edukacyjna o dawstwie narządów, która nie tylko ma je promować, ale też zwiększać świadomość na ten temat.

A co na temat dawstwa wiedzą uczniowie szczecińskiego II LO? To właśnie tam zainaugurowano kampanię.



- Dla niektórych to temat tabu. - Jakoś mocno się nie interesowałem, dlatego też tu jesteśmy. Jakoś mnie nie ciągnęło do tego tematu po prostu. - Szczerze, to nigdy o tym nie myślałam. Moim zdaniem ten temat jest odsuwany między innymi dlatego, że to po prostu przeraża ludzi, bo to jest dosyć nowoczesne i nie każdy jeszcze jest wystarczająco wyedukowany na ten temat - mówili.



O edukację w tym temacie dba także Jan Stępniak, który 18 lat temu przeszedł przeszczep nerki.



- Szczęśliwy moment: 11 kwietnia 2007 roku. Przeszczep, wyruszyłem w drogę w nieznane. To są dwie myśli: radość przeplatana ze strachem. Ale dzisiaj z perspektywy ponad 18 lat mogę powiedzieć, że to była najlepsza decyzja jaka mogła być - powiedział.



"Drugie życie" to najdłużej prowadzona kampania edukacyjna o dawstwie narządów w Polsce. Oświadczenia woli od 2009 roku otrzymało niemal pół miliona uczniów z ponad 1100 szkół średnich.



