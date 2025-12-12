Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Centrum Adopcyjne Gryzoni zablokowało adopcje [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Pałamar

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]
Nawet małe nie może być prezentem. Centrum Adopcyjne Gryzoni w Szczecinie zwraca uwagę na poszanowanie zwierząt w zbliżające się święta.
Centrum Adopcyjne Gryzoni zablokowało adopcje do stycznia. - Adopcja możliwa jest jedynie gdy odeszło nam zwierzę, które potrzebuje pary, na przykład świnka morska lub królik - wyjaśnia Karolina Zabielska. - Widać generalnie też po nastawieniu ludzi, jeżeli gdzieś tam chcą na prezent, pod choinkę czy bo dziecko marzy, to wróćcie w styczniu.

- Takich sytuacji zdarza się dużo - przyznaje Zabielska. - Szczególnie w okresie przed mikołajkowym mieliśmy zatrzęsienie telefonów. Ludzie mieli wyobrażenie konkretnego chomika czy królika. Byli bardzo zniesmaczeni, niezadowoleni, że "jak to trzeba jakieś ankiety adopcyjne wypełnić?", że to "w ogóle jakieś wymyślactwo, zwierzę to zwierzę".

Zamiast porzucać zwierzę, można je na przykład na czas świątecznego wyjazdu zostawić w hotelu, który prowadzi centrum adopcyjne. Placówka przeznacza dochód na leczenie i utrzymanie porzuconych gryzoni.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
Relacja Anny Pałamar [Radio Szczecin]
Relacja Anny Pałamar z programu "Tematy i Muzyka".
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]
